Кулемзин: Снаряд разрушил крышу жилого дома в Донецке, под завалами есть раненые

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил в своем телеграм-канале о том, что в результате обстрела Кировского района города со стороны ВСУ один из снарядов ударил в крышу жилого здания, вызвав обрушение перекрытия.
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