Юный звонарь исполнил колокольный звон в Ливнах

В рамках акции «Слава Тебе, Боже!» в Ливнах звонил юный звонарь, завораживая прихожан и прохожих.В День Крещения Руси юный звонарь сыграл на колоколах в храме святых апостолов Петра и Павла в Ливнах, сообщает «ПРИНТ-ТВ».