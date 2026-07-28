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Орловские новости

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Юный звонарь исполнил колокольный звон в Ливнах

Юный звонарь исполнил колокольный звон в Ливнах

В рамках акции «Слава Тебе, Боже!» в Ливнах звонил юный звонарь, завораживая прихожан и прохожих.В День Крещения Руси юный звонарь сыграл на колоколах в храме святых апостолов Петра и Павла в Ливнах, сообщает «ПРИНТ-ТВ».

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