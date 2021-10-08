Резиновая квартира. В Москве полицейские задержали женщину, которая в своей квартире зарегистрировала свыше 560 граждан

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве по подозрению в фиктивной регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания задержали 37-летнюю москвичку.
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