Аня Рубик, Эмма Стоун, Джейми ЧонгСветские мероприятия и церемонии награждения из года в год становятся объектом внимания женщин всего мира: голливудские звезды, знаменитые певицы и супермодели демонстрируют на красной дорожке образы, которые смело можно назвать эталонными.
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