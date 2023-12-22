﻿﻿Аня Рубик, Эмма Стоун, Джейми ЧонгСветские мероприятия и церемонии награждения из года в год становятся объектом внимания женщин всего мира: голливудские звезды, знаменитые певицы и супермодели демонстрируют на красной дорожке образы, которые смело можно назвать эталонными.