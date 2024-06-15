В Армении призвали правозащитников защитить граждан от действий правительства

Архиепископ Баграт Галастанян, который возглавлял протестные акции против премьер-министра Армении Никола Пашиняна, призвал правозащитников защитить граждан, которые подвергаются репрессиям со стороны действующих властей.
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