Специалист Хрулёв: просроченный подарочный сертификат не лишает права на возврат

Покупатель или получатель подарка вправе потребовать возврата денег за оплаченный подарочный сертификат, даже если срок его действия истёк.
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