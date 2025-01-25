Цедент - юрлицо. Цессионарий - физлицо. Застройщик - банкрот. Что было дальше?

В статье рассматривается судебная практика по вопросу признания статуса участника строительства за физическими лицами, которые приобрели право требования о передаче помещения у юридических лиц (лишенных такого статуса Федеральным законом от 27.
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