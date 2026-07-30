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Царьград

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ООН провёл первый раунд голосования за нового Генсека

ООН провёл первый раунд голосования за нового Генсека

Совет Безопасности ООН завершил первый этап голосования по выборам нового Генсекретаря. Постпред Демократической Республики Конго, Зенон Нгай Муконго, сообщил о результатах, которые будут отправлены кандидатам.

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