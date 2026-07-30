ООН провёл первый раунд голосования за нового Генсека

Совет Безопасности ООН завершил первый этап голосования по выборам нового Генсекретаря. Постпред Демократической Республики Конго, Зенон Нгай Муконго, сообщил о результатах, которые будут отправлены кандидатам.
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