НАТО и Украина, Украина и НАТО

Карлик как неприкаянный между ног у европейцев болтается,на него никто не обращает внимание.Ну вот и конец "пути"в явропу.И штанишки спали или навалил да не вытряхнул....

Марина Козуб

Неужели Зеля не понимает, что его пинают откровенно? Или уже понимает , но хочет любым способом продлить своё умирание? Наверно, всё же понимает, Мог бы и сбежать -миллионов ( или уже миллиардов?)в его карманах осело много....Но бежать -то некуда: одна половина мира принадлежит США. а другая - союзникам Путина. "Лев"- в клещах!