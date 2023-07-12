Украина хочет членства в НАТО, чтобы победить Россию, а НАТО говорит, что всё наоборот: вы сначала победите Россию без нас, а потом возьмём в НАТО.
НАТО и Украина, Украина и НАТО
Комментарии
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владимир несмеев
Карлик как неприкаянный между ног у европейцев болтается,на него никто не обращает внимание.Ну вот и конец "пути"в явропу.И штанишки спали или навалил да не вытряхнул....
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18 час.
Марина Козуб
Неужели Зеля не понимает, что его пинают откровенно? Или уже понимает , но хочет любым способом продлить своё умирание? Наверно, всё же понимает, Мог бы и сбежать -миллионов ( или уже миллиардов?)в его карманах осело много....Но бежать -то некуда: одна половина мира принадлежит США. а другая - союзникам Путина. "Лев"- в клещах!
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17 час.
Балу -
Членства Украина получит... Причем ото всех сразу...
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15 час.
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