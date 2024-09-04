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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Северсталь» подписала партнерское соглашение с БК Olimpbet

«Северсталь» подписала партнерское соглашение с БК Olimpbet

«Северсталь» объявила о начале сотрудничества с букмекерской компанией Olimpbet. Букмекер будет выступать партнером череповецкой команды на протяжении сезона-2024/25.

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