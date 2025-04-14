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Китай

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МИД КНР: Первые в этом году зарубежные визиты Си Цзиньпина имеют большое значение

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Предстоящие визиты председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу являются его первыми зарубежными поездками в этом году и имеют важное значение для развития отношений Китая с этими тремя странами и АСЕАН в целом, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

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