МИД КНР: Первые в этом году зарубежные визиты Си Цзиньпина имеют большое значение

Пекин, 11 апреля /Синьхуа/ -- Предстоящие визиты председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам, Малайзию и Камбоджу являются его первыми зарубежными поездками в этом году и имеют важное значение для развития отношений Китая с этими тремя странами и АСЕАН в целом, заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.