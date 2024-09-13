Врач Мелехин заявил, что здоровый сон измеряется не часами, а качеством

Здоровый сон нужно определять не количеством часов отдыха, а качеством. Об этом заявил кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин в разговоре с сайтом Аif.