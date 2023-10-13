Почему выпадают волосы и при чем здесь дефицит железа: отвечает эксперт

Анастасия Королева, эксперт бренда Crescina Что такое железодефицитная анемия Железодефицитная анемия (ЖДА), или дефицит железа, — один из ключевых факторов выпадения и истончения волос, который в трихологической практике встречается сегодня едва ли не чаще, чем андрогенетическая алопеция.