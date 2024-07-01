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Царьград

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Один из дагестанских террористов участвовал в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Один из дагестанских террористов участвовал в беспорядках в аэропорту Махачкалы

Сначала он искал иудеев в турбине, потом сжёг синагогу.По меньшей мере один из боевиков, совершивших бесчеловечный теракт в Дагестане этим летом, был среди участников погрома в аэропорту дагестанской столицы осенью прошлого года.

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