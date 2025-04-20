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В РПЦ прояснили, можно ли иудеям и мусульманам есть пасхальные куличи

В РПЦ прояснили, можно ли иудеям и мусульманам есть пасхальные куличи

Врио руководителя Синодального отдела Русской православной церкви (РПЦ) по благотворительности протоиерей Михаил Потокин рассказал агентству РИА Новости, что мусульманам и иудеям не запрещено употребление пасхального кулича, если им этого хочется, а православный может предложить им разделить пасхальную трапезу.

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