Рванул из Америки в Россию за деньгами, а в итоге рыдал на глазах у легендарного Ковальчука. История про Брэтуэйта

В России ему было тяжело.«Я примерно знал, что такое Россия, — играл там во время локаута. Но когда подписал контракт с «Авангардом» в декабре прошлого года и приземлился в аэропорту Омска, когда было за 30 градусов мороза… «Боже мой, я снова сюда вернулся», — сразу подумал я.