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Унаи Эмери: «Эмилиано Мартинес – первый номер «Астон Виллы». Он очень важен»

Унаи Эмери заявил, что Эмилиано Мартинес останется основным вратарем «Астон Виллы». В игре 18-го тура АПЛ между «Астон Виллой» и «Тоттенхэмом» (2:0) место в воротах занял Робин Ольсен.

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