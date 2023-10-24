Спасатели напомнили смолянам о правилах безопасности в отопительный сезон

Спасатели напомнили смолянам о необходимости проверки печного отопления и электропроводки Эксплуатация печного отопления и электрического оборудования не терпит халатности с наступлением отопительного сезона.
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