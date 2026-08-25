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Рейндерс об уходе из «Сити» в «Аль-Кадисию» и 1-м голе за саудовский клуб: «Сериал не отменен, он просто переехал на другой канал »

Полузащитник сборной Нидерландов Тиджани Рейндерс необычно прокомментировал свой переход из « Манчестер Сити » в «Аль-Кадисию» и первый гол за саудовский клуб.

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