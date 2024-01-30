Подвела проводка: десятки тысяч внедорожников Haval отозваны в России

В этот понедельник стало известно об отзыве очередной партии китайских внедорожников премиум-класса. Речь идет об отдельной марке Great Wall – Haval, произведенных и проданных с декабря 2022-го по конец 2023-го года.
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