Дерево сценариев. Переговоры, истерики и будущее

Александр Ляшенко

Хвастун- аноним, по кличке "Новости, события, факты", сел на своего конька: А я последовательно говорил и писал, что Трампу это не нужно и он ищет возможности ливнуть из этого конфликта, сбросив его на Европку.На что мне писали «Не, ну не может же такого быть, потому что не может же такого быть!».И кто теперь торжествующе хохочет?! Ну, во первых он сам то знает что это за термин-ливнуть? Всё из той же оперы: я предсказал, я придумал и оказывается он нам этим о своей логике трындел!Откуда у вангующего анонима логика? Сплошной запор мысли, понос слов,зато сколько амбиций: И кто теперь торжествующе хохочет?! Хохочешь ты, Хвастун- аноним, по кличке "Новости, события, факты", тихо про себя, куря в рукав.