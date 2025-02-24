Если вы не знаете, что это за сцена, то о чём вообще с вами разговаривать?Как говорил Морж, «пришла пора поговорить» о вероятных вариантах развития событий вокруг украины в ближайшее время.
Дерево сценариев. Переговоры, истерики и будущее
Комментарии
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Александр Ляшенко
Хвастун- аноним, по кличке "Новости, события, факты", сел на своего конька: А я последовательно говорил и писал, что Трампу это не нужно и он ищет возможности ливнуть из этого конфликта, сбросив его на Европку.На что мне писали «Не, ну не может же такого быть, потому что не может же такого быть!».И кто теперь торжествующе хохочет?! Ну, во первых он сам то знает что это за термин-ливнуть? Всё из той же оперы: я предсказал, я придумал и оказывается он нам этим о своей логике трындел!Откуда у вангующего анонима логика? Сплошной запор мысли, понос слов,зато сколько амбиций: И кто теперь торжествующе хохочет?! Хохочешь ты, Хвастун- аноним, по кличке "Новости, события, факты", тихо про себя, куря в рукав.
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18 час.
тимур соболев
Слова слова... Да я и сам обманываться рад! А старлинк работает...
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14 час.
Игорь Кузнецов
Пока что все программы помощи США кому бы то ни было (кроме Израиля) "заморожены" на 90 дней. Прошло 30, посмотрим что дальше будет. Трмп же чётко сказал - не будет Россия соглашаться на прекращение огня, значит поставки вооружений возобновятся. И что это значит? Россия должна заключить перемирие по ЛБС? Ясно что этого не будет. А что тогда? Поставки воружений киевскму режиму из европейских стран НАТО с военных баз США - очень вероятно.
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1 час.
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