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Мировое обозрение

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С 1 сентября вступит в силу новый порядок оплаты услуг ЖКХ. Какие изменения нужно учесть жильцам

С 1 сентября вступит в силу новый порядок оплаты услуг ЖКХ. Какие изменения нужно учесть жильцам

С 1 сентября механизм безналичной оплаты коммуналки действительно меняется. Но не так, как пугают в новостях.

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