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Юрий Зубрин

И какой смысл был Путину убивать Навального?Дальнейшая его судьба была определена -срок,отсидка ,освобождение и экстрадиция из России ,он повторил бы судьбу Ходорковского.Этим он на Западе не интересен ,там сейчас желающих занять "престол " в России как грязи ,хотя почему КАК?Именно ГРЯЗИ!Он ценен был как жертва Путина ,как Березовский и Литвиненко и в ЭТОМ была вся его "ценность ".Особенно показателен был тот факт ,что он Был ещё жив ,а его уже отпевали на конференции по конфрантации с Россией!