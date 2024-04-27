Русская весна
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Русская весна

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Путин не отдавал прямого приказа убить Алексея Навального — WSJ

Путин не отдавал прямого приказа убить Алексея Навального — WSJ

Путин не отдавал прямого приказа убить Алексея Навального, сообщает Wall Street Jourmal со ссылкой на американскую разведку.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
И какой смысл был Путину убивать Навального?Дальнейшая его судьба была определена -срок,отсидка ,освобождение и экстрадиция из России ,он повторил бы судьбу Ходорковского.Этим он на Западе не интересен ,там сейчас желающих занять &quot;престол &quot; в России как грязи ,хотя почему КАК?Именно ГРЯЗИ!Он ценен был как жертва Путина ,как Березовский и Литвиненко и в ЭТОМ была вся его &quot;ценность &quot;.Особенно показателен был тот факт ,что он Был ещё жив ,а его уже отпевали на конференции по конфрантации с Россией!
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