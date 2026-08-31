15 уникальных фото звезд от Энди Уорхола

Мало кто знает, что такой культовый персонаж в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом, как Энди Уорхол, был не только художником, продюсером, дизайнером, писателем, коллекционером, издателем журналов и кинорежиссером, но и весьма талантливым фотографом.