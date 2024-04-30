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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ChatGPT получил новую функцию памяти, которая запоминает предпочтения пользова...

ChatGPT получил новую функцию памяти, которая запоминает предпочтения пользова...

ChatGPT получил новую функцию памяти, которая запоминает предпочтения пользователейБлагодаря новой функции памяти, ChatGPT теперь может извлекать контекстную информацию из предыдущих бесед и работать как личный помощник, учитывая индивидуальные запросы и интересы пользователей.

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