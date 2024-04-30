ChatGPT получил новую функцию памяти, которая запоминает предпочтения пользова...

ChatGPT получил новую функцию памяти, которая запоминает предпочтения пользователейБлагодаря новой функции памяти, ChatGPT теперь может извлекать контекстную информацию из предыдущих бесед и работать как личный помощник, учитывая индивидуальные запросы и интересы пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)