В РТ снизят затраты на подключение соцобъектов к теплосетям

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» В Государственном комитете Татарстана по тарифам напомнили о необходимости при подключении новых объектов к инженерным сетям в первую очередь использовать возможности уже существующей инфраструктуры.
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