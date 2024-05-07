МО: танки уничтожили опорные пункты ВСУ у Белгородской области

Танковая бригада, обеспечивающая безопасность государственной границы, уничтожила укрепленные позиции украинских вооруженных формирований в районе приграничного с Белгородской областью территории Украины.
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