Ямал занимает первое место по запасам и добыче природного газа в стране

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Петербургский международный газовый форум. Он принял участие в заседании «Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка», провёл ряд рабочих встреч с руководителями нефтегазовых компаний и побывал на отраслевой выставке технологий, оборудования и услуг.