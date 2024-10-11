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Ямал занимает первое место по запасам и добыче природного газа в стране

Ямал занимает первое место по запасам и добыче природного газа в стране

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов посетил Петербургский международный газовый форум. Он принял участие в заседании «Газовый рынок 2024: контуры нового миропорядка», провёл ряд рабочих встреч с руководителями нефтегазовых компаний и побывал на отраслевой выставке технологий, оборудования и услуг.

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