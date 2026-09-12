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Царьград

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Стало известно, сколько пенсионных баллов можно накопить при средней зарплате

Стало известно, сколько пенсионных баллов можно накопить при средней зарплате

Стало известно, сколько пенсионных баллов можно накопить при средней зарплате. Доход в диапазоне 105–110 тыс.

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