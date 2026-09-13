Йемен: Саудовская Аравия нанесла авиаудары по позициям хуситов возле рынка Хамис в районе Хабб ва аш Шааф, провинция Аль-Джавф, в вечерние часы.
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