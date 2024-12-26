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Разница между Россией и Руиной...

Разница между Россией и Руиной...

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Комментарии
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Гость Гатапонта
Правильно, и пусть боятся. Скоро им всем капут придёт.
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6 час.
Дмитрий Бакланов
Те кто хотел, но не получилось, тоже ненавидят.
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5 час.
ВП
Вероника Пропись
Автор толково объяснил, почему русские оставляли украинские города. Без бомбёжки. Отходили.
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2 час.

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