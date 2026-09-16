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ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом объединения

ЕС предложит Канаде стать первым ассоциированным членом объединения

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила обсудить предоставление Канаде статуса первого ассоциированного члена Евросоюза.

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