Врач Мартынова: невылеченные кариес может привести к воспалениям в тканях сердца

Кариес — это инфекционное заболевание, которое входит в топ самых распространенных болезней в мире. Оно опасно не только тем, что без лечения приводит к разрушению зубов, но и способностью провоцировать развитие других проблем со здоровьем, рассказала "Газете.
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