Колобков о предложении 9 европейских стран не финансировать МОК: «Ничего, кроме гомерического смеха, это не вызывает»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков высмеял инициативу девяти стран исключить Международный олимпийский комитет (МОК) из программы финансирования Евросоюза.
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