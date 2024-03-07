Депутаты предложили наказывать хозяев агрессивных собак не на словах, а на деле

Расследование нападений собак предложили передать полиции Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, чтобы передать полиции полномочия по расследованию инцидентов, связанных с нападениями домашних собак на людей, пишет "Парламентская газета".