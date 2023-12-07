Минэкономразвития создало механизм защиты от нейросетей

Минэкономразвития разработало механизм, который обеспечит компенсацию вреда от тех или иных действий, связанных с технологией искусственного интеллекта (ИИ), сообщает РБК со ссылкой на поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».