Минэкономразвития создало механизм защиты от нейросетей

Минэкономразвития разработало механизм, который обеспечит компенсацию вреда от тех или иных действий, связанных с технологией искусственного интеллекта (ИИ), сообщает РБК со ссылкой на поправки в закон «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».
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