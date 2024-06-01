Май в Екатеринбурге оказался самым холодным за 38 лет

Май 2024 года в Екатеринбурге стал самым холодным за последние 38 лет. Средняя температура воздуха за месяц составила +8,1 градуса, что на 4,1 градуса ниже климатической нормы, сообщил синоптик Алексей Пулин.
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