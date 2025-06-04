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Луис де ла Фуэнте назвал фаворита на «Золотой мяч»: «Он может войти в пятерку величайших игроков всех времен»

Луис де ла Фуэнте назвал фаворита на «Золотой мяч»: «Он может войти в пятерку величайших игроков всех времен»

Накануне полуфинального матча Лиги наций против Франции главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выделил юное дарование «Барселоны» Ламина Ямаля, как главного претендента на престижную индивидуальную награду — «Золотой мяч».

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