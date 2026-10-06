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Трамп: Becton Dickinson инвестирует $3 млрд в производство в США

Трамп: Becton Dickinson инвестирует $3 млрд в производство в США

Becton Dickinson инвестирует $3 млрд в расширение производства медицинских изделий в США. Об этом заявил президент Дональд Трамп, связав вложения компании с курсом администрации на возвращение производства критически важных товаров на американский рынок.

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