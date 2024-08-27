В кофе навынос содержится гораздо больше кофеина, чем в чашке домашнего напитка

Кофе навынос содержит больше кофеина, чем чашка напитка, приготовленного дома. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, были получены всего через несколько дней после того, как другая группа ученых из Медицинского колледжа и больницы Zydus в Индии обнаружила, что употребление более 400 мг кофеина в день связано с повышением артериального давления – основным фактором риска сердечных приступов и инсультов.