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В кофе навынос содержится гораздо больше кофеина, чем в чашке домашнего напитка

В кофе навынос содержится гораздо больше кофеина, чем в чашке домашнего напитка

Кофе навынос содержит больше кофеина, чем чашка напитка, приготовленного дома. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, были получены всего через несколько дней после того, как другая группа ученых из Медицинского колледжа и больницы Zydus в Индии обнаружила, что употребление более 400 мг кофеина в день связано с повышением артериального давления – основным фактором риска сердечных приступов и инсультов.

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