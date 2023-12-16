В Донбассе продолжает гореть немецкий «зоопарк»: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 16 декабря 2023 года Юлия СоколоваВ интернете появилось захватывающее видео, где российский FPV-дрон-камикадзе точно поражает немецкую боевую машину пехоты Marder.