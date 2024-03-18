Гюнтера Штайнера прокатили на австралийском «Суперкаре»

SupercarsБывший руководитель Haas в Формуле 1 Гюнтер Штайнер, который стал постоянным экспертом телеканала RTL Germany, где он будет анализировать итоги всех сессий этапов чемпионата мира, принял участие в Фестивале скорости в Аделаиде.