Гюнтера Штайнера прокатили на австралийском «Суперкаре»

SupercarsБывший руководитель Haas в Формуле 1 Гюнтер Штайнер, который стал постоянным экспертом телеканала RTL Germany, где он будет анализировать итоги всех сессий этапов чемпионата мира, принял участие в Фестивале скорости в Аделаиде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии