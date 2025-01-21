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Курская область! Уничтожена украинская ДРГ, резервы в Черкасском Поречном, оптоволокно

Курская область! Уничтожена украинская ДРГ, резервы в Черкасском Поречном, оптоволокно

В Черкасское Поречное противник подбрасывает резервы – таким образом пытается закрыть образовавшиеся пробелы.

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