"Он защитил Родину". Что говорят друзья Никиты Кирьянова, погибшего при угоне Ми-8

9 августа летчик Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 по заданию украинских спецслужб, из-за чего погибли двое военных 26 сентября в Барнауле состоялось прощание с Никитой Кирьяновым – борттехником вертолета Ми-8, который пилот Максим Кузьминов по заданию украинских спецслужб угнал в Харьковскую область Украины.