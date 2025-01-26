22 фото, в очередной раз доказывающие, что все познается в сравнении

Большинство людей настолько сосредоточенны на работе, проблемах и повседневных делах, что порой просто не замечают, насколько стремительно меняется мир вокруг них и сколько интересных мелочей их окружают.
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