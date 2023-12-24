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МО РФ сообщило о новых героических подвигах российских бойцов в зоне СВО

МО РФ сообщило о новых героических подвигах российских бойцов в зоне СВО

Министерство обороны России в понедельник, 25 декабря, рассказало о новых героических поступках и подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые не боятся рисковать жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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