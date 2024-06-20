В США заявили о заинтересованности Байдена в продолжении конфликта на Украине

Американский лидер Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в Соединенных Штатах, но РФ в конечном счете одержит победу, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
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