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В США заявили о заинтересованности Байдена в продолжении конфликта на Украине

Американский лидер Джо Байден заинтересован в продолжении конфликта на Украине перед намеченными на ноябрь президентскими выборами в Соединенных Штатах, но РФ в конечном счете одержит победу, заявил американский профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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