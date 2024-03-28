Окончание ремонта подземного перехода на Колхозной площади обойдется в 5,2 млн рублей

Работы начали еще в декабре прошлого года В Смоленске определили нового подрядчика, который завершит ремонт подземного перехода на Колхозной площади, - ООО «Технологии реставрации», который был единственным претендентом.
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