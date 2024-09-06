Украинец сбежал в Россию и записал вразумляющее обращение к бывшим землякам. Он призвал их перестать слушать киевскую пропаганду и осознать истину: если Зеленский не начнёт переговоры, то "от Украины останется 9 областей".
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