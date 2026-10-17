Потеря паспорта не та ситуация, которую стоит откладывать в надежде, что документ найдется. Пока утрата официально не заявлена, паспорт не исключен из оборота и им могут попытаться воспользоваться.
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